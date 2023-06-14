Суд дал 10 лет тюрьмы экс-судье Чаусу

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«Суд постановил, Чауса признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УКУ, и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи (…) на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», - сказал судья.

Дополнение

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал появляться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

3 апреля 2021 года со слов адвоката стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса. Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая 2021 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая 2021 года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса, о возможном похищении которого сообщали с начала апреля. Он отрицал, что его похитили в 2021 году.

30 июля 2021 года его обнаружили в Винницкой области. Сначала его задержала СБУ, но позже - уже в “Феофании” - его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрали меру пресечения - круглосуточный домашний арест - в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в банках, спрятанных на огороде.

В суд 15 ноября 2021 года был направлен обвинительный акт для рассмотрения по существу дела Чауса.