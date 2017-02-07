Стюардеса врятувала жертву торгівлі людьми за допомогою записки в туалеті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Стюардеса авіакомпанії Alaska Airlines врятувала дівчинку від торговця людьми, завдяки записці, залишеній в туалеті літака, передає УНН з посиланням на ВВС.
Шелія Федрік розповіла журналістам, що затурбувалася зразу, коли побачила в літаку розпатлану дівчинку поруч з добре одягненим чоловіком.
Підліток виглядав так, наче вона “пройшла через пекло”, розповіла стюардеса. Сам же чоловік не дозволив їй поговорити з дівчинкою.
Тоді Ш.Федрік непомітно подала знак дівчинці йти в туалет, де її чекала записка на дзеркалі. На цій же записці дівчинка написала, що їй потрібна допомога.
Як виявилося дівчинка стала жертвою торговців людьми. Ш.Федрик повідомила про це пілоту, а він, у свою чергу, попередив поліцію.
Інцидент, що стався у 2011 році на рейсі компанії Alaska Airlines, був оприлюднений у ЗМІ на лише цього тижня, вожночас з тим, що благодійна організація Airline Ambassadors розпочала кампанію з навчання членів екіпажу боротьбі з торгівлею людьми.