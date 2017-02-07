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Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете

Киев • УНН

 • 14274 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла девочку от торговца людьми, благодаря записке, оставленной в туалете самолета, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете

Шелия Федрик рассказала журналистам, что забеспокоилась сразу, когда увидела в самолете растрепанную девочку рядом с хорошо одетым мужчиной.

Подросток выглядел так, будто она "прошла через ад", рассказала стюардесса. Сам же мужчина не позволил ей поговорить с девочкой.

Тогда Ш.Федрик незаметно дала знак девочке идти в туалет, где ее ждала записка на зеркале. На этой же записке девочка написала, что ей нужна помощь.

Как оказалось, девочка стала жертвой торговцев людьми. Ш.Федрик сообщила об этом пилоту, а он, в свою очередь, предупредил полицию.

Инцидент, произошедший в 2011 году на рейсе компании Alaska Airlines, был обнародован в СМИ только на этой неделе, одновременно с тем, что благотворительная организация Airline Ambassadors начала кампанию по обучению членов экипажа борьбе с торговлей людьми.

Украинские Национальные Новости

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