Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла девочку от торговца людьми, благодаря записке, оставленной в туалете самолета, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Шелия Федрик рассказала журналистам, что забеспокоилась сразу, когда увидела в самолете растрепанную девочку рядом с хорошо одетым мужчиной.
Подросток выглядел так, будто она "прошла через ад", рассказала стюардесса. Сам же мужчина не позволил ей поговорить с девочкой.
Тогда Ш.Федрик незаметно дала знак девочке идти в туалет, где ее ждала записка на зеркале. На этой же записке девочка написала, что ей нужна помощь.
Как оказалось, девочка стала жертвой торговцев людьми. Ш.Федрик сообщила об этом пилоту, а он, в свою очередь, предупредил полицию.
Инцидент, произошедший в 2011 году на рейсе компании Alaska Airlines, был обнародован в СМИ только на этой неделе, одновременно с тем, что благотворительная организация Airline Ambassadors начала кампанию по обучению членов экипажа борьбе с торговлей людьми.