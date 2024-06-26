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Створення військової поліції: нардеп розповів, коли Рада може схвалити законопроєкт в цілому

Київ • УНН

 • 16982 перегляди

Верховна Рада розгляне законопроєкт про створення військової поліції в Україні не раніше кінця липня через продовження терміну подачі поправок.

Створення військової поліції: нардеп розповів, коли Рада може схвалити законопроєкт в цілому

Верховна Рада зможе розглянути у другому читанні законопроєкт, який передбачає створення в Україні військової поліції не раніше кінця липня. Про це повідомив голова комітету ВР із питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону, передає УНН

ВР розуміючи що законопроєкт досить важливий - збільшила термін на подання правок в половину, тому з моменту його прийняття у нас є три тижні. Тому можливо не раніше кінця наступного місяця ми можемо його розглянути в другому читанні

- розповів Іонушас. 

Також нардеп розповів, що повноваження військової поліції будуть розповсюджуватись виключно на військовослужбовців Збройних сил України і резервістів. Про військовозобов'язаних у законопроєкті не йдеться. 

Нагадаємо 

19 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає створення в Україні військової поліції.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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