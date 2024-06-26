Створення військової поліції: нардеп розповів, коли Рада може схвалити законопроєкт в цілому
Київ • УНН
Верховна Рада розгляне законопроєкт про створення військової поліції в Україні не раніше кінця липня через продовження терміну подачі поправок.
Верховна Рада зможе розглянути у другому читанні законопроєкт, який передбачає створення в Україні військової поліції не раніше кінця липня. Про це повідомив голова комітету ВР із питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону, передає УНН.
ВР розуміючи що законопроєкт досить важливий - збільшила термін на подання правок в половину, тому з моменту його прийняття у нас є три тижні. Тому можливо не раніше кінця наступного місяця ми можемо його розглянути в другому читанні
Також нардеп розповів, що повноваження військової поліції будуть розповсюджуватись виключно на військовослужбовців Збройних сил України і резервістів. Про військовозобов'язаних у законопроєкті не йдеться.
Нагадаємо
19 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає створення в Україні військової поліції.