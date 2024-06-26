Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект, предусматривающий создание в Украине военной полиции не ранее конца июля. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона, передает УНН.

В понимая что законопроект достаточно важен-увеличила срок на представление правок в половину, поэтому с момента его принятия у нас есть три недели. Поэтому возможно не раньше конца следующего месяца мы можем его рассмотреть во втором чтении - рассказал Ионушас.

Также нардеп рассказал, что полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих Вооруженных сил Украины и резервистов. О военнообязанных в законопроекте речь не идет.

Напомним

19 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий создание в Украине военной полиции.