Киев • УНН
Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании военной полиции в Украине не ранее конца июля из-за продления срока подачи поправок.
Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект, предусматривающий создание в Украине военной полиции не ранее конца июля. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона, передает УНН.
В понимая что законопроект достаточно важен-увеличила срок на представление правок в половину, поэтому с момента его принятия у нас есть три недели. Поэтому возможно не раньше конца следующего месяца мы можем его рассмотреть во втором чтении
Также нардеп рассказал, что полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих Вооруженных сил Украины и резервистов. О военнообязанных в законопроекте речь не идет.
Напомним
19 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий создание в Украине военной полиции.