Студенти, які не склали ЄДКІ, зможуть поновитися на навчання та повторно скласти іспит – уряд

Цитата

«Уряд прийняв постанову, якою вніс зміни до порядку складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Раніше, у разі нескладання ЄДКІ, студент міг перескласти іспит не більше одного разу. У разі ж повторного нескладання іспиту — він відраховувався та вважався таким, що не виконав індивідуальний навчальний план», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що тривала повномасштабна війна та складна безпекова ситуація призвели до значних ускладнень у навчальному процесі та підготовці до складання іспитів, особливо в університетах, наближених до лінії фронту.

Крім того, через щоденні загрози та системні обстріли території України, чимало студентів змушені були покинути власні домівки та переїздити на більш безпечні території та/або за межі України. Такі умови та чинники могли негативно вплинути на результати складання студентами іспитів цьогоріч.

«Тож, з огляду на те, що студенти після неуспішного складання іспиту мають бути відраховані, є ризик виникнення дефіциту медичних і фармацевтичних працівників під час та після війни. Тому Уряд ухвалив рішення, завдяки якому студенти зможуть поновитися на навчанні за тією ж самою спеціальністю та перескласти кваліфікаційний іспит через рік (після двох семестрів навчання). Перескласти іспит у такому випадку студент може лише один раз», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Кабмін дозволив зберігати за дитиною місце в садочку, якщо батьки були вимушені тимчасово переїхати.