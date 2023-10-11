Студенти, які не склали ЄДКІ, зможуть поновитися на навчання та повторно скласти іспит – уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою вніс зміни до порядку складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Студенти, які не склали ЄДКІ, зможуть поновитися на навчання та повторно скласти іспит. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
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«Уряд прийняв постанову, якою вніс зміни до порядку складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Раніше, у разі нескладання ЄДКІ, студент міг перескласти іспит не більше одного разу. У разі ж повторного нескладання іспиту — він відраховувався та вважався таким, що не виконав індивідуальний навчальний план», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що тривала повномасштабна війна та складна безпекова ситуація призвели до значних ускладнень у навчальному процесі та підготовці до складання іспитів, особливо в університетах, наближених до лінії фронту.
Крім того, через щоденні загрози та системні обстріли території України, чимало студентів змушені були покинути власні домівки та переїздити на більш безпечні території та/або за межі України. Такі умови та чинники могли негативно вплинути на результати складання студентами іспитів цьогоріч.
«Тож, з огляду на те, що студенти після неуспішного складання іспиту мають бути відраховані, є ризик виникнення дефіциту медичних і фармацевтичних працівників під час та після війни. Тому Уряд ухвалив рішення, завдяки якому студенти зможуть поновитися на навчанні за тією ж самою спеціальністю та перескласти кваліфікаційний іспит через рік (після двох семестрів навчання). Перескласти іспит у такому випадку студент може лише один раз», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Кабмін дозволив зберігати за дитиною місце в садочку, якщо батьки були вимушені тимчасово переїхати.