Студенты, которые не сдали ЭГКЭ, смогут возобновиться на учебу и повторно сдать экзамен – правительство
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в порядок сдачи Единого государственного квалификационного экзамена. Студенты, не сдавшие жидкие, смогут возобновиться на учебу и повторно сдать экзамен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
Цитата
«Правительство приняло постановление, которым внесло изменения в порядок сдачи Единого государственного квалификационного экзамена. Раньше, в случае несложения, студент мог пересдать экзамен не более одного раза. В случае же повторного сдачи экзамена — он отсчитывался и считался не выполнившим индивидуальный учебный план», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что продолжающаяся полномасштабная война и сложная ситуация с безопасностью привели к значительным осложнениям в учебном процессе и подготовке к сдаче экзаменов, особенно в университетах, приближенных к линии фронта.
Кроме того, из-за ежедневных угроз и системных обстрелов территории Украины, многие студенты вынуждены были покинуть собственные дома и переезжать на более безопасные территории и/или за пределы Украины. Такие условия и факторы могли негативно повлиять на результаты сдачи студентами экзаменов в этом году.
«Поэтому, учитывая, что студенты после неуспешной сдачи экзамена должны быть отчислены, есть риск возникновения дефицита медицинских и фармацевтических работников во время и после войны. Поэтому правительство приняло решение, благодаря которому студенты смогут восстановиться на учебе по той же специальности и пересдать квалификационный экзамен через год (после двух семестров обучения). Пересдать экзамен в таком случае студент может только один раз», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Кабинет разрешил сохранять за ребенком место в садике, если родители были вынуждены временно переехать.