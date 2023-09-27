Кабмін дозволив зберігати за дитиною місце в садочку, якщо батьки були вимушені тимчасово переїхати

Деталі

Повідомляється, що 26 вересня, уряд затвердив кілька важливих змін у дошкільній освіті, а саме:



вихованці, які вимушено змінили місце проживання / перебування та залишили попереднє місце здобуття освіти внаслідок повномасштабного вторгнення, за заявою одного з батьків або законного представника дитини (на період їхньої відсутності) можуть бути переведені до складу різновікової групи закладу дошкільної освіти. Водночас місця в ЗДО для тимчасово відсутніх вихованців будуть збережені;



на вивільнені місця у групах, які функціонують відповідно до кількості переведених дітей до складу різновікової групи, дошкільнят зараховуватимуть почергово;



у разі повернення дитини (вихованця) до задекларованого / зареєстрованого місця проживання за заявою одного з батьків (законного представника дитини) її переведуть з окремої різновікової групи до групи відповідно до її віку;



затверджено, що відтепер під час освітнього процесу доступ до укриттів у державних (комунальних) ЗДО матимуть лише учасники освітнього процесу.



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В МОН пояснили, які проблеми це допоможе розв’язати: