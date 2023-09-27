Кабмин разрешил сохранять за ребенком место в садике, если родители были вынуждены временно переехать

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил несколько важных изменений в дошкольном образовании, в частности позволил сохранять за ребенком место в саду, если родители были вынуждены временно переехать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

Детали

Сообщается, что 26 сентября, правительство утвердило несколько важных изменений в дошкольном образовании, а именно:

  • воспитанники, которые вынужденно изменили место жительства / пребывания и оставили прежнее место получения образования в результате полномасштабного вторжения, по заявлению одного из родителей или законного представителя ребенка (на период их отсутствия) могут быть переведены в состав разновозрастной группы учреждения дошкольного образования. При этом места в ЗДО для временно отсутствующих воспитанников будут сохранены;
  • на освободившиеся места в группах, функционирующих в соответствии с количеством переведенных детей в состав разновозрастной группы, дошкольников будут зачислять поочередно;
  • в случае возвращения ребенка (воспитанника) к задекларированному / зарегистрированному месту жительства по заявлению одного из родителей (законного представителя ребенка) его переведут из отдельной разновозрастной группы в группу в соответствии с его возрастом; 
  • утверждено, что отныне во время образовательного процесса доступ к укрытиям в государственных (коммунальных) ЗДО будут иметь только участники образовательного процесса. 

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В МОН объяснили, какие проблемы это поможет решить:

  • обеспечить получение дошкольного образования воспитанниками, которые в особых условиях находятся в Украине и за ее пределами, а также сохранение мест в государственных (коммунальных) ЗДО для детей, которые временно отсутствуют в связи с войной; 
  • доступ к укрытиям в учреждениях дошкольного образования во время образовательного процесса будут предоставлять только участникам образовательного процесса.
Украинские Национальные Новости

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