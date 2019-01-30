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Стрілянина з гранатомета у Дніпрі: обстріляли авторитета на прізвисько "Каха"

Стрілянина з гранатомета у Дніпрі: обстріляли авторитета на прізвисько "Каха"

Київ • УНН

 • 64219 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. В обстріляному вчора у Дніпрі з ручного протитанкового гранатомета автомобілі перебував кримінальний авторитет на прізвисько "Каха". Про це УНН розповіли у місцевій поліції.

"Офіційно причетність, тих хто перебував в авто, до кримінального світу ще встановлюється в рамках розслідування. Однак неофіційно можу сказати, що в автомобілі перебував чоловік, що відомий у нашому місті, як "Каха". Він керував автомобілем, що, до речі, броньований", - розповів співрозмовник агентства.

У поліції також уточнили, що автомобіль не належить громадянинові 1973 року народження, який був за кермом, а зареєстрований на іншу особу.

Як повідомляв УНН, ввечері 29 січня, невідомий вистрілив із ручного протитанкового гранатомета в бік автомобіля Toyota.

Інцидент стався на перехресті вулиці Ливарної та узвозу Крутогірного у Дніпрі близько 21.00. Водій та пасажир, які знаходились в автомобілі, не постраждали.

Додається, що було пошкоджено колесо машини.

За фактом вибуху автомобіля поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 ККУ (замах на вбивство).

Українські Національні Новини

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