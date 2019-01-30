У Дніпрі з гранатомета вистрілили в автомобіль

Як повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, інцидент стався на перехресті вулиці Ливарної та узвозу Крутогірного близько 21.00.

“Попередньо, на перехресті вул. Ливарної та узвозу Крутогірного в Соборному районі м. Дніпра невідома особа здійснила постріл з ручного протитанкового гранатомету в бік автомобіль „Toyоta“. Водій та пасажир, які знаходились в автомобілі, не постраждали”, — йдеться у повідомленні прес-центру нацполіції.

Додається, що було пошкоджено колесо машини.

Виїздом на місце встановлено, що пролунав вибух передньої частини автомобіля Тойота Лендкрузер. За фактом вибуху автомобіля поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 ККУ (замах на вбивство).

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Як повідомляв УНН, 28 січня, водій автомобіля “Opel Omega”, утікаючи від поліцейських, протаранив два службових автомобіля та намагався здійснити постріли у патрульних.