На Рівненщині затримали рецидивіста, який намагався стріляти у поліцейських

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні, 28 січня, водій автомобіля “Opel Omega”, утікаючи від поліцейських, протаранив два службових автомобіля та намагався здійснити постріли у патрульних. Про це повідомляє УНН із посиланням на Патрульну поліцію Рівненщини.

“Система відеонагляду „Безпечне місто“ зафіксувала у Рівному авто, яке перебувало у розшуку. Орієнтування передали екіпажам Патрульна поліція Рівненської області та групи реагування патрульної поліції, які розпочали переслідувати транспортний засіб. На вимогу поліцейських зупинитися водій лише додав швидкість та поїхав в сторону села Бармаки. Патрульні намагалися зупинити порушника, однак той протаранив два службових „Toyota Prius“ і продовжив втечу”, — йдеться у повідомленні.

До затримання було залучено бійців роти поліції особливого призначення.

Приїхавши у лісосмугу поблизу села Олександрія, водій покинув автомобіль та побіг.

“Коли поліцейським все ж вдалося наблизитися до чоловіка, той дістав зброю та намагався вистрелити у бік поліцейських. Однак, ймовірно, пістолет дав осічку. Відповідно до статті 46 Закону України „Про Національну поліцію“ поліцейські здійснили попереджувальні постріли вгору, після чого зловмисник здався”, — додають у повідомленні.

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Зокрема, у поліції повідомили, що під час застосування зброї ніхто не постраждав.

Затриманим виявився 35-річний житель Олександрії, раніше судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.

“Відомо, що чоловік перебував у розшуку за грабіж, вчинений у Рівному в листопаді 2017 року, — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Рой Володимир . — В особистих речах у нього вилучили пістолет, речовини схожі на наркотичні та гроші”.

Слідчі Рівненського районного відділення поліції за фактом опору працівникові правоохоронного органу розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією статті 342 Кримінального Кодексу України. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНН, в Одесі три чоловіки ховаючи обличчя за балаклавами та погрожуючи пістолетом, скоїли напад на одеситку.

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