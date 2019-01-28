В Одесі чоловіки в балаклавах скоїли напад на жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Одесі три чоловіки ховаючи обличчя за балаклавами та погрожуючи пістолетом, скоїли напад на одеситку. Про це повідомляє Суворовський відділ поліції в м. Одесі, передає УНН.
"Зловмисники "провели" молоду жінку з роботи до під’їзду її будинку, де, ховаючи обличчя за балаклавами, вдарили по голові та, погрожуючи пістолетом, відібрали сумочку, в якій знаходилися мобільний телефон і гроші", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили особи та місцезнаходження підозрюваних і затримали їх. Усі вони – жителі Одеської області віком від 20-ти до 32-х років. Один із чоловіків виявився родичем заявниці. Даючи пояснення поліцейським, він зізнався, що пішов на злочин, бо одному з його друзів-спільників "сподобався" телефон жінки.
Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій –ред.) Кримінального кодексу України, та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Поліція вилучила у них маски, пневматичний пістолет та вкрадене майно.
За скоєне чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.
Нагадаємо, Голосіївським районним судом міста Києва прийнято рішення, що на час слідства, підозрювані у нападі на журналістів, перебуватимуть під домашнім арештом.