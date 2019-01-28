П'яний чоловік викинув кошенят з вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Харківській області п’яний чоловік викинув двох кошенят з вікна багатоповерхівки. Про це повідомляє відділ комунікаціх поліції Харківської області, передає УНН.
"27 січня до Слобідського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що житель багатоповерхівки з вікна викинув двох кошенят. Люди, які стали свідками цієї події, одразу ж викликали поліцію. Співробітники поліції, що прибули на місце, виявили у сміттєвому баку померле кошеня та біля баку - скалічену тваринку", - йдеться у повідомленні.
Поліцією встановлено, що 27-річний мешканець будинку у стані алкогольного сп’яніння викинув кошенят з вікна квартири, розташованої на 12 поверсі. Тварина, яка вижила, на даний час знаходиться у ветеринарній клініці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами – ред.) Кримінального кодексу України. Усі обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, у Львові підлітки викинули кошеня з багатоповерхівки, за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.