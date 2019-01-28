Пьяный мужчина выбросил котят из окна многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Харьковской области пьяный мужчина выбросил двух котят из окна многоэтажки. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Харьковской области, передает УНН.
"27 января к Слободскому отделу полиции поступило сообщение о том, что житель многоэтажки из окна выбросил двух котят. Люди, которые стали свидетелями этого события, сразу же вызвали полицию. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили в мусорном баке умершего котенка и в баке - искалеченное животное", - говорится в сообщении.
Полицией установлено, что 27-летний житель дома в состоянии алкогольного опьянения выбросил котят из окна квартиры, расположенной на 12 этаже. Животное, которое выжило, в настоящее время находится в ветеринарной клинике.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными - ред.) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, во Львове подростки выбросили котенка с многоэтажки, по данному факту полиция открыла уголовное производство.