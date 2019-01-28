В Ровенской области задержали рецидивиста, который пытался стрелять в полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня, 28 января, водитель автомобиля “Opel Omega”, убегая от полицейских, протаранил два служебных автомобиля и пытался осуществить выстрелы в патрульных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульной полиции Ровенской области.
“Система видеонаблюдения” Безопасный город “зафиксировала в Ровно авто, которое находилось в розыске. Ориентировка передали экипажам Патрульная полиция Ровенской области и группы реагирования патрульной полиции, начали преследовать транспортное средство. По требованию полицейских остановиться водитель лишь прибавил скорость и поехал в сторону села Бармаки. Патрульные пытались остановить нарушителя, однако тот протаранил два служебных „Toyota Prius“ и продолжил бегство”, — говорится в сообщении.
До задержания были привлечены бойцы роты полиции особого назначения.
Приехав в лесополосу возле села Александрия, водитель покинул автомобиль и побежал.
“Когда полицейским все же удалось приблизиться к мужчине, тот достал оружие и пытался выстрелить в сторону полицейских. Однако, вероятно, пистолет дал осечку. В соответствии со статьей 46 Закона Украины „О Национальной полиции“ полицейские совершили предупредительные выстрелы вверх, после чего злоумышленник сдался”, — добавляют в сообщении.
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В частности, в полиции сообщили, что при применении оружия никто не пострадал.
Задержанным оказался 35-летний житель Александрии, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
“Известно, что мужчина находился в розыске за грабеж, совершенный в Ровно в ноябре 2017 года, — сообщил начальник Ровенского районного отделения полиции Рой Владимир. — В личных вещах у него изъяли пистолет, вещества похожи на наркотические и деньги”.
Следователи Ровенского районного отделения полиции по факту сопротивления работнику правоохранительного органа начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Одессе три человека пряча лицо за Балаклаву и угрожая пистолетом, совершили нападение на одесситку.