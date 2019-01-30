В Днепре из гранатомета обстреляли автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В городе Днепре, вечером 29 января, неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Toyоta. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции Днепропетровской области.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, инцидент произошел на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорная около 21.00.
"Предварительно, на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорная в Соборном районе. Днепра неизвестный осуществила выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиль "Toyоta". Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали", - говорится в сообщении пресс -центра нацполиции.
Добавляется, что было повреждено колесо машины.
Выездом на место установлено, что произошел взрыв передней части автомобиля Тойота Лендкрузер. По факту взрыва автомобиля полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство).
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Как сообщал УНН, 28 января, водитель автомобиля "Opel Omega", убегая от полицейских, протаранил два служебных автомобиля и пытался осуществить выстрелы в патрульных.