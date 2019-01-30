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Стрельба из гранатомета в Днепре: обстреляли авторитета по прозвищу "Каха"

Киев  •  УНН

 • 64203 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В обстрелянном вчера в Днепре из ручного противотанкового гранатомета автомобиле находился криминальный авторитет по прозвищу "Каха". Об этом УНН рассказали в местной полиции.

"Официально причастность, тех кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования. Однако неофициально могу сказать, что в автомобиле находился человек, известный в нашем городе, как "Каха". Он управлял автомобилем, который, кстати, бронированный", - рассказал собеседник агентства.

В полиции также уточнили, что автомобиль не принадлежит гражданину 1973 года рождения, который был за рулем, а зарегистрирован на другое лицо.

Как сообщал УНН, вечером 29 января, неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Toyota.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорная в Днепре около 21.00. Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали.

Добавляется, что было повреждено колесо машины.

По факту взрыва автомобиля полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство).

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