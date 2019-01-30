Стрельба из гранатомета в Днепре: обстреляли авторитета по прозвищу "Каха"

"Официально причастность, тех кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования. Однако неофициально могу сказать, что в автомобиле находился человек, известный в нашем городе, как "Каха". Он управлял автомобилем, который, кстати, бронированный", - рассказал собеседник агентства.



В полиции также уточнили, что автомобиль не принадлежит гражданину 1973 года рождения, который был за рулем, а зарегистрирован на другое лицо.



Как сообщал УНН, вечером 29 января, неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Toyota.



Инцидент произошел на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорная в Днепре около 21.00. Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали.



Добавляется, что было повреждено колесо машины.



По факту взрыва автомобиля полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство).



