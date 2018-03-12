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Стрілянина у Белграді: звільнений працівник розстріляв колег

Стрілянина у Белграді: звільнений працівник розстріляв колег

Київ • УНН

 • 8864 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Белграді звільнений працівник інформаційної компанії зайшов у будівлю, де раніше працював, та відкрив стрільбу по співробітникам фірми. У результаті нападу одна людина загинула та ще двоє отримали поранення. Про це повідомили у b92, передає УНН.

За інформацією видання, після скоєного нападник намагався покінчити життя самогубством.

У повідомленні зазначено, що стрілок відкрив вогонь по двом робітникам "Агентства інформаційних технологій, а потім зник з місця злочину. Розшукуючи стрілка, поліція відреагувала на повідомлення його сусідів про пожежу та виявила порушника у власній квартирі з важкими пораненнями.

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Один з трьох постраждалих загинув у результаті обстрілу, інший вистрибнув у вікно. Співробітники, яким вдалось вижити, отримали важкі травми.

У повідомленні також зазначено, що співробітник, що вчинив напад на колег, був звільнений 8 березня та вирішив помститись у ніч на 12 березня.

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