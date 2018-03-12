Стрельба в Белграде: уволенный работник расстрелял коллег
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Белграде уволенный работник информационной компании зашел в здание, где раньше работал, и открыл стрельбу по сотрудникам фирмы. В результате нападения один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщили в b92, передает УНН.
По информации издания, после совершенного мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.
В сообщении отмечается, что стрелок открыл огонь по двум работникам "Агентства информационных технологий, а затем скрылся с места преступления. Разыскивая стрелка, полиция отреагировала на сообщение его соседей о пожаре и обнаружила нарушителя в собственной квартире с тяжелыми ранениями.
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Один из трех пострадавших погиб в результате обстрела, другой выпрыгнул в окно. Сотрудники, которым удалось выжить, получили тяжелые травмы.
В сообщении также отмечается, что сотрудник, совершивший нападение на коллег, был уволен 8 марта и решил отомстить в ночь на 12 марта.