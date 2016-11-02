Стрілянина сталася в центрі Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Польському узвозі в Одесі сталася дорожньо-транспортна за участі злочинців, які намагалися втекти від правоохоронців. Під час втечі злочинці здійснили кілька пострілів у сторону правоохоронців. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Працівниками карного розшуку ГУНП в Одеській області проводилася спецоперація щодо затримання групи зловмисників, які підозрюються у вчиненні низки злочинів.
Під час затримання правопорушники намагалися втекти від переслідування, у результаті чого на Польському узвозі скоїли ДТП з інкасаторським автомобілем.
Крім цього, зловмисники здійснили кілька пострілів у бік правоохоронців. Поліцейські, враховуючи, особливу небезпечність дій злочинців, вимушені були застосувати табельну вогнепальну зброю. Поранених чи загиблих у результаті події немає.
Наразі тривають подальші слідчо-оперативні заходи.