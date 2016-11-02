Стрельба произошла в центре Одессы

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15 марта, 19:03 • 115110 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166354 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137809 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130270 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112721 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105421 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101391 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135008 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Польском спуске в Одессе произошло дорожно-транспортное при участии преступников, которые пытались скрыться от правоохранителей. Во время побега преступники совершили несколько выстрелов в сторону правоохранителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.

Работниками уголовного розыска ГУНП в Одесской области проводилась спецоперация по задержанию группы злоумышленников, которые подозреваются в совершении ряда преступлений.

Во время задержания правонарушители пытались уйти от преследования, в результате чего на Польском спуске совершили ДТП с инкассаторским автомобилем.

Кроме этого, злоумышленники совершили несколько выстрелов в сторону правоохранителей. Полицейские, учитывая, особую опасность действий преступников, вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. Раненых или погибших в результате происшествия нет.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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