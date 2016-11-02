Стрельба произошла в центре Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Польском спуске в Одессе произошло дорожно-транспортное при участии преступников, которые пытались скрыться от правоохранителей. Во время побега преступники совершили несколько выстрелов в сторону правоохранителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
Работниками уголовного розыска ГУНП в Одесской области проводилась спецоперация по задержанию группы злоумышленников, которые подозреваются в совершении ряда преступлений.
Во время задержания правонарушители пытались уйти от преследования, в результате чего на Польском спуске совершили ДТП с инкассаторским автомобилем.
Кроме этого, злоумышленники совершили несколько выстрелов в сторону правоохранителей. Полицейские, учитывая, особую опасность действий преступников, вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. Раненых или погибших в результате происшествия нет.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.