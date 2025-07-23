Страви та напої з "Енеїди": музейники та благодійники презентували старовинні українські рецепти

Борщ, яким смакували у часи Івана Котляревського, галушки з грибною підливою, козацький куліш, каплуни, книші та баба-шарпанина — про ці та інші давні рецепти страв розповідає проєкт "Старосвітська кухня України".

Культурно-просвітницький проєкт про історію, традиції та гастрономічну спадщину українців створений Національним музеєм народної архітектури та побуту України за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Результатом ініціативи стали ілюстрована книга з автентичними й адаптованими до сучасності рецептами та 12 відеосерій "Смакуй з Енеїдою" із покроковими приготуваннями страв, згаданими в творі Івана Котляревського.

Мета проєкту: продемонструвати автентичні смаки українців, які й нині не поступаються світовим стандартам, і є ще одним підтвердженням української ідентичності; доторкнутися до історії життя українців XVIII століття через призму традиційної кухні.

Ми системно підтримуємо культурні проєкти, бо переконані: саме культура є нашою опорою в найважчі часи. І цей проєкт — не лише про їжу, а про глибоке пізнання себе через смак, історію й символи. Від початку повномасштабної війни ми вже спрямували понад 82 мільйони гривень на підтримку культури — і продовжуємо це робити з вірою в нашу силу — зазначає Олександр Пахолюк, директор БФ «МХП-Громаді».

Написання книги переросло в міжгалузеву колаборацію талановитих спеціалістів: істориків, дослідників, етнографів, професійних кухарів, фотохудожників, команди кіномитців. Книга ілюстрована мистецькими світлинами страв, що були приготовані за описаними рецептами саме для цього видання.

"Сьогодні, коли в умовах жорстокої війни Україна проходить надскладний процес усвідомлення власної ідентичності, зокрема і через відновлення справжньої історії (не переписаної російськими імперськими лжеісториками), важливо дізнаватися більше про справжню українську культуру. Чому саме "Енеїда" І. Котляревського? Відповідь очевидна: це перший твір, написаний живою народною українською мовою. В епоху, коли історичні обставини поставили під питання майбутнє існування української культури, саме "Енеїда" заклала основу літературної мови як потужного елемента національної ідентичності. Сьогоденні реалії нашої країни доводять, що питання мови та культури є частиною боротьби за незалежність, тому актуальність цього твору тільки зростає, бо поема символізує трансформацію українського суспільства, його здатність до відродження після катастроф, боротьби та адаптації до нових реалій", — розповідає Оксана Повякель, генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України.

У відео "Смакуй з Енеїдою", що є частиною проєкту, страви готують відомі українськи шеф-кухарі: ветеран Юрій Грицай та кулінарна експертка Ірина Рудневська.

"Співавторство у книзі "Старосвітська кухня України" стало для мене способом зберегти та передати майбутнім поколінням автентичні кулінарні традиції. Бо збереження гастрономічної спадщини — це і є збереження нашої національної ідентичності", — Юрій Грицай, ветеран, шеф-кухар і ведучий проєкту.

"Як кулінарна експертка, яка роками досліджувала українську культуру й гастрономічну спадщину, я давно мріяла оживити давні рецепти.Цей проєкт — не лише про їжу. Це про зв’язок поколінь, вдячність тим, хто зберіг наше, і любов до тих, хто далі несе його у світ", — каже Ірина Рудневська, кулінарна експертка й ведуча.

Кожен епізод — це подорож у кулінарне минуле України, де глядачі можуть дізнатися, як готували каплунів 300 років тому, чим вареники з Полтавщини відрізнялися від галицьких та чому книші подавали як на Різдво, так і на поминки. Важливим елементом проєкту є також етнообрази ведучих: вбрання Ірини від бренду "Сварга" та з приватних колекцій Анастасії Колодюк і Тетяни Карандєєвої, а образ Юрія — з приватної колекції Євгена Пихтіна. Разом із продакшн-студією Blue&Yellow ми створили серію атмосферних відео, що переносять у гастрономічне минуле України.

Усі відео приготування страв доступні на YouTube-каналі "МХП-Громаді", а рецепти — на сайті музею.