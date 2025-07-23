Блюда и напитки из "Энеиды": музейщики и благотворители представили старинные украинские рецепты

Борщ, которым лакомились во времена Ивана Котляревского, галушки с грибной подливой, казацкий кулеш, каплуны, книши и баба-шарпанина — об этих и других древних рецептах блюд рассказывает проект "Старосветская кухня Украины".

Культурно-просветительский проект об истории, традициях и гастрономическом наследии украинцев создан Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Результатом инициативы стали иллюстрированная книга с аутентичными и адаптированными к современности рецептами и 12 видеосерий "Смакуй з Енеїдою" с пошаговыми приготовлениями блюд, упомянутых в произведении Ивана Котляревского.

Цель проекта: продемонстрировать аутентичные вкусы украинцев, которые и сейчас не уступают мировым стандартам, и являются еще одним подтверждением украинской идентичности; прикоснуться к истории жизни украинцев XVIII века через призму традиционной кухни.

Мы системно поддерживаем культурные проекты, потому что убеждены: именно культура является нашей опорой в самые трудные времена. И этот проект — не только о еде, а о глубоком познании себя через вкус, историю и символы. С начала полномасштабной войны мы уже направили более 82 миллионов гривен на поддержку культуры — и продолжаем это делать с верой в нашу силу — отмечает Александр Пахолюк, директор БФ «МХП-Громаді».

Написание книги переросло в межотраслевую коллаборацию талантливых специалистов: историков, исследователей, этнографов, профессиональных поваров, фотохудожников, команды кинодеятелей. Книга иллюстрирована художественными фотографиями блюд, которые были приготовлены по описанным рецептам именно для этого издания.

"Сегодня, когда в условиях жестокой войны Украина проходит сверхсложный процесс осознания собственной идентичности, в том числе и через восстановление настоящей истории (не переписанной российскими имперскими лжеисториками), важно узнавать больше о настоящей украинской культуре. Почему именно "Энеида" И. Котляревского? Ответ очевиден: это первое произведение, написанное живым народным украинским языком. В эпоху, когда исторические обстоятельства поставили под вопрос будущее существование украинской культуры, именно "Энеида" заложила основу литературного языка как мощного элемента национальной идентичности. Современные реалии нашей страны доказывают, что вопрос языка и культуры является частью борьбы за независимость, поэтому актуальность этого произведения только возрастает, потому что поэма символизирует трансформацию украинского общества, его способность к возрождению после катастроф, борьбы и адаптации к новым реалиям", — рассказывает Оксана Повякель, генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

В видео "Смакуй з Енеїдою", являющемся частью проекта, блюда готовят известные украинские шеф-повара: ветеран Юрий Грицай и кулинарный эксперт Ирина Рудневская.

"Соавторство в книге "Старосветская кухня Украины" стало для меня способом сохранить и передать будущим поколениям аутентичные кулинарные традиции. Потому что сохранение гастрономического наследия — это и есть сохранение нашей национальной идентичности", — Юрий Грицай, ветеран, шеф-повар и ведущий проекта.

"Как кулинарный эксперт, которая годами исследовала украинскую культуру и гастрономическое наследие, я давно мечтала оживить древние рецепты. Этот проект — не только о еде. Это о связи поколений, благодарности тем, кто сохранил наше, и любви к тем, кто дальше несет его в мир", — говорит Ирина Рудневская, кулинарный эксперт и ведущая.

Каждый эпизод — это путешествие в кулинарное прошлое Украины, где зрители могут узнать, как готовили каплунов 300 лет назад, чем вареники с Полтавщины отличались от галицких и почему книши подавали как на Рождество, так и на поминки. Важным элементом проекта является также этнообразы ведущих: наряды Ирины от бренда "Сварга" и из частных коллекций Анастасии Колодюк и Татьяны Карандеевой, а образ Юрия — из частной коллекции Евгения Пихтина. Вместе с продакшн-студией Blue&Yellow мы создали серию атмосферных видео, переносящих в гастрономическое прошлое Украины.

Все видео приготовления блюд доступны на YouTube-канале "МХП-Громаді", а рецепты — на сайте музея.