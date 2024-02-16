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"Стратег" Гройсмана піариться на допомозі ЗСУ, кошти для якої збирають його підлеглі

"Стратег" Гройсмана піариться на допомозі ЗСУ, кошти для якої збирають його підлеглі

Київ • УНН

 • 27349 перегляди

В офіційному повідомленні Вінницької обласної ради йдеться проте, що "щомісяця співробітники виконавчого апарату обласної Ради збирають кошти для закупівлі найнеобхіднішого на цей час для підрозділів ЗСУ. В 2023 році було зібрано понад мільйон гривень".

Голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий від "Української стратегії Гройсмана" відкрито визнав, що його підлеглі збирають кошти на допомогу ЗСУ, яку він у подальшому використовує для свого особистого піару. Схему оприлюднив tg-канал "Воєнно-політична арена Вінничини", пише УНН.

Зокрема, в офіційному повідомленні Вінницької обласної ради йдеться проте, що "щомісяця співробітники виконавчого апарату обласної Ради збирають кошти для закупівлі найнеобхіднішого на цей час для підрозділів ЗСУ. В 2023 році було зібрано понад мільйон гривень".

При цьому, не уточнюється, чи ці кошти вони перераховують зі своїх зарплат, чи якимось іншим способом у свій робочий час "збирають кошти".

Але саме з цих грошей були закуплені монітори для камер спостереження та два бойлери, які соратник Гройсмана нещодавно передав військовим.

Про цю подію, звісно, на своїй сторінці згадав так званий "гуманітарний штаб" Гройсмана, одним із співзасновників якого є якраз Соколовий.

При цьому, якщо раніше основна увага у повідомленнях гумштабу приділялася саме експрем’єру України, то тепер він згадується лише побіжно, а основний акцент робиться саме на Соколовому.

А це чітко вкладається у версію того, що Соколовий та ще один вже умовний соратник Гройсмана,  мер Вінниці Сергій Моргунов поступово починають відсувати експрем’єра від керівництва його поки що іменної партії: спершу провели позачерговий з’їзд без нього, а тепер вже побіжно згадують у повідомленнях так званого "гуманітарного штабу", який же під Гройсмана і створювали.

Нагадаємо

Так званий "гуманітарний штаб" у Вінниці, який очолює експрем’єр України Володимир Гройсман, продовжує піариться на допомозі військовим. І так само продовжує ігнорувати той факт, що цю допомогу надають місцеві громади.

Невловимий Джо: куди і чому зник з інформаційного поля експрем'єр Володимир Гройсман26.01.24, 13:30 • 608743 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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