"Стратег" Гройсмана пиарится на помощи ВСУ, средства для которой собирают его подчиненные
В официальном сообщении Винницкого областного совета говорится о том, что "ежемесячно сотрудники исполнительного аппарата областного Совета собирают средства для закупки самого необходимого в настоящее время для подразделений ВСУ. В 2023 году было собрано более миллиона гривен".
Зеленский и Штайнмайер встретились в Берлине: говорили об оборонных потребностях Украины
Зеленский встретился с Президентом Германии Штайнмайером в Берлине. По время которой главы государств обсудили актуальную ситуацию на фронте, и оборонные потребности Украины.
В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения
Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг на горе Чатыр-Даг в честь Дня Единения Украины.
Если бы путин преуспел и силой передвинул границы в Европе, то это было бы гораздо дороже - Шольц о продолжении военной поддержки Украины
Если позволить путину достичь успеха в Украине и силой переместить границы в Европе, это подорвет европейский мирный порядок и создаст опасный прецедент для дальнейшей агрессии, считает канцлер Германии.
Украина может проиграть, потому что мы не в состоянии поставить достаточно боеприпасов, это позор для запада - премьер Баварии
Премьер-министр Баварии раскритиковал Запад за недостаточные поставки боеприпасов на Украину, заявив, что это может привести к победе России и является позором.
Машины для разминирования, БПЛА и снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия предоставила Украине 3 машины для разминирования, разведывательные беспилотники, 155-мм боеприпасы и другое военное оборудование в рамках нового пакета военной помощи.
рф уже выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР. Генпрокурор рассказал детали
С 30 декабря по 7 февраля россия выпустила по Украине 24 северокорейские баллистические ракеты, которые убили 14 гражданских лиц.
Уже в ближайшее время артиллерия от Германии будет на фронте - Зеленский
Германия предоставит Украине артиллерийские системы и другое вооружение в рамках нового оборонного пакета стоимостью 1,1 миллиарда долларов, который, по словам президента Зеленского, вскоре будет развернут на фронте.
"Пора покончить с наивностью": Кулеба отреагировал на смерть навального в тюрьме
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что смерть алексея навального это очередное убийство путиным еще одного критика российской власти.
Харрис отвергла мировоззрение Трампа и указала, что США не отступятся от защиты Украины - AP
Вице-президент США предупредил, что изоляционизм и отказ от союзников представляет опасность и подрывает стабильность, неявно отвергая мировоззрение Трампа.