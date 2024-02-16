"Стратег" Гройсмана пиарится на помощи ВСУ, средства для которой собирают его подчиненные

Председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый от "Украинской стратегии Гройсмана" открыто признал, что его подчиненные собирают средства на помощь ВСУ, которую он в дальнейшем использует для своего личного пиара. Схему обнародовал tg-канал "Военно-политическая арена Винничины", пишет УНН.

В частности, в официальном сообщении Винницкого областного совета говорится о том, что "ежемесячно сотрудники исполнительного аппарата областного Совета собирают средства для закупки самого необходимого в настоящее время для подразделений ВСУ. В 2023 году было собрано более миллиона гривен".

При этом, не уточняется, эти средства они перечисляют из своих зарплат, или каким-то другим способом в свое рабочее время "собирают средства".

Но именно из этих денег были закуплены мониторы для камер наблюдения и два бойлера, которые соратник Гройсмана недавно передал военным.

Об этом событии, конечно, на своей странице упомянул так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана, одним из соучредителей которого является как раз Соколовый.

При этом, если раньше основное внимание в сообщениях гумштаба уделялось именно экс-премьеру Украины, то теперь он упоминается лишь вскользь, а основной акцент делается именно на Соколовом.

А это четко укладывается в версию того, что Соколовый и еще один уже условный соратник Гройсмана, мэр Винницы Сергей Моргунов постепенно начинают отодвигать экс-премьера от руководства его пока что именной партии: сначала провели внеочередной съезд без него, а теперь уже вскользь упоминают в сообщениях так называемого "гуманитарного штаба", который же под Гройсмана и создавали.

Напомним,

Так называемый "гуманитарный штаб" в Виннице, который возглавляет экс-премьер Украины Владимир Гройсман, продолжает пиариться на помощи военным. И так же продолжает игнорировать тот факт, что эту помощь оказывают местные громады.

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