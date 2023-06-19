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Страхова компанія ARX підтримує проведення OCEANMAN Kyiv 2023 і застрахує учасників змагань

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. OCEANMAN Kyiv – перші офлайн міжнародні змагання з плавання, які пройдуть в Києві з початку повномасштабного вторгнення, передає УНН.

Страхова компанія ARX підтримує проведення OCEANMAN Kyiv 2023 і застрахує учасників змагань

Деталі

Відома на увесь світ як серед професійних плавців, так і серед аматорів іспанська серія змагань повертається до України. 15-16 липня 2023 року в м. Києві відбудуться традиційні змагання з плавання у відкритій воді.

Кожен зможе перевірити власні сили, витривалість і сміливість на різних дистанціях: 10, 5, 2 км, 500 м (діти) і 3х500м (естафета). 50% всіх зборів від реєстрацій буде направлено на придбання спортивного інвентарю для дитячих та юнацьких спортивних шкіл Києва разом із департаментом молоді та спорту КМДА. Навіть у ці важкі часи діти мають займатися спортом і робити це із використанням гідного обладнання, і ми можемо їм у цьому допомогти.

АRX страхує учасників від нещасного випадку та травми (страхове покриття до 100 тис. грн).

Нонна Рижа, маркетинг-директорка страхової компанії ARX підкреслює: «Українці в чергове доводять, що сміливість та незламність – це не просто слова, це – стиль життя. І ми із задоволенням підтримуємо наших партнерів і віримо, що разом ми зможемо підбадьорити як спортсменів, так і аматорів продовжувати займатись спортом та підтримувати фізичне та ментальне здоров’я».

Крім дистанцій на витривалість- 10, 5, 2 км, буде окремий благодійний заплив на 500 метрів, всі кошти від якого будуть спрямовані на придбання авто для 126 бригади ТРО.

Змагання проводяться за підтримки і сприяння департаменту молоді та спорту КМДА.

Це вже не перші змагання, які підтримує страхова компанія ARX. У 2021 році ARX застрахувала учасників OCEANMAN Odesa від нещасного випадку та травми.

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