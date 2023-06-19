Страховая компания ARX поддерживает проведение OCEANMAN Kyiv 2023 и застрахует участников соревнований

Детали

Известная на весь мир как среди профессиональных пловцов, так и среди любителей испанская серия соревнований возвращается в Украину. 15-16 июля 2023 года в Киеве состоятся традиционные соревнования по плаванию в открытой воде.

Каждый сможет проверить собственные силы, выносливость и смелость на разных дистанциях: 10, 5, 2 км, 500 м (дети) и 3х500 м (эстафета). 50% всех сборов от регистраций будут направлены на приобретение спортивного инвентаря для детских и юношеских спортивных школ Киева вместе с департаментом молодежи и спорта КГГА. Даже в это тяжелое время дети должны заниматься спортом и делать это с использованием достойного оборудования, и мы можем им в этом помочь.

АRX страхует участников от несчастного случая и травмы (страховое покрытие до 100 тыс. грн).

Нонна Рыжа, маркетинг-директор страховой компании ARX подчеркивает: «Украинцы в очередной раз доказывают, что смелость и несгибаемость – это не просто слова, это – стиль жизни. И мы с удовольствием поддерживаем наших партнеров и верим, что вместе мы сможем подбодрить как спортсменов, так и любителей продолжать заниматься спортом и поддерживать физическое и ментальное здоровье».

Кроме дистанций на выносливость – 10, 5, 2 км, будет отдельный благотворительный заплыв на 500 метров, все средства от которого будут направлены на приобретение авто для 126 бригады ТРО.

Соревнования проводятся при поддержке и содействии департамента молодежи и спорта КГГА.

Это уже не первые соревнования, поддерживаемые страховой компанией ARX. В 2021 году ARX застраховала участников OCEANMAN Odesa от несчастного случая и травмы.