Столичний скандал: чому "посварились" Кличко та Ткаченко, всі заяви та звинувачення

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Київ • УНН

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Віталій Кличко звернувся до Зеленського, звинувативши керівника КМВА Тимура Ткаченка у блокуванні роботи міста та перевищенні повноважень. Ткаченко відкинув звинувачення та пообіцяв вирішувати проблеми киян.

Мер Києва Віталій Кличко у зверненні до Президента України Володимира Зеленського звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка у блокуванні ключових господарських питань та намаганні перебрати на себе повноваження мыського голови. Ткаченко, зі свого боку, назвав звинувачення "пустими" та заявив, що військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія, передає УНН.

Звертаюся до Президента України. Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого невтомно оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. Я хочу, щоб і кияни розуміли, що відбувається. Сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу в Києві та знищити місцеве самоврядування столиці. Призначення начальника КМВА порушує указ Президента "Про військові адміністрації від 24 лютого 2022 року" 

- заявив Кличко.

Він зазначив, що заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти й досвіду, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку.

Також, за його словами, КМВА не розглядає важливі документи, серед яких відновлення будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури та інші.

Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці. Водночас, він намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон. Нагадую, військова адміністрація - тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади 

- додав Кличко.

Ткаченко заявив, що вважає звинувачення Кличка "пустими" та розповів, що вчора мав з ним розмову про те, що треба зробити, та які пріоритети військової адміністрації.

Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія. Будемо вирішувати проблеми міста і допомагати киянам. Сьогодні разом із киянами обговорили питання роботи комунального транспорту під час тривог. Тут шукаємо комплексне рішення разом з військовими. Звичайно безпека киян – на першому місці. Також запроваджуємо робочу групу прозорості і підзвітності, попри опір міської влади 

- заявив Ткаченко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Новим керівником Київської МВА призначено Тимура Ткаченка.

Павло Башинський

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