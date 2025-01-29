Столичный скандал: почему "поссорились" Кличко и Ткаченко, все заявления и обвинения

Мэр Киева Виталий Кличко в обращении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому обвинил начальника КГВА Тимура Ткаченко в блокировании ключевых хозяйственных вопросов и попытке взять на себя полномочия городского головы. Ткаченко, со своей стороны, назвал обвинения "пустыми" и заявил, что военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия, передает УНН.

Обращаюсь к Президенту Украины. Пока вы, как Верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего неутомимого окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. Я хочу, чтобы и киевляне понимали, что происходит. Сегодня происходит попытка разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление столицы. Назначение начальника КГВА нарушает указ Президента "О военных администрациях от 24 февраля 2022 года"

Он отметил, что замена без явных причин боевых генералов на начальника, который не имеет военного образования и опыта, вызывает сомнения относительно его способности выполнять задачи в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка.

Также, по его словам, КГВА не рассматривает важные документы, среди которых восстановление домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры и другие.

Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. В то же время, он пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация - временный орган, который должен заниматься обороной и безопасностью, а не узурпацией власти

Ткаченко заявил, что считает обвинения Кличко "пустыми" и рассказал, что вчера имел с ним разговор о том, что надо сделать, и какие приоритеты военной администрации.

Поэтому военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия. Будем решать проблемы города и помогать киевлянам. Сегодня вместе с киевлянами обсудили вопрос работы коммунального транспорта во время тревог. Здесь ищем комплексное решение вместе с военными. Конечно безопасность киевлян - на первом месте. Также вводим рабочую группу прозрачности и подотчетности, несмотря на сопротивление городских властей