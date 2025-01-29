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Столичный скандал: почему "поссорились" Кличко и Ткаченко, все заявления и обвинения

Киев  •  УНН

 • 5363 просмотра

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Виталий Кличко обратился к Зеленскому, обвинив руководителя КГВА Тимура Ткаченко в блокировании работы города и превышении полномочий. Ткаченко отверг обвинения и пообещал решать проблемы киевлян.

Мэр Киева Виталий Кличко в обращении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому обвинил начальника КГВА Тимура Ткаченко в блокировании ключевых хозяйственных вопросов и попытке взять на себя полномочия городского головы. Ткаченко, со своей стороны, назвал обвинения "пустыми" и заявил, что военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия, передает УНН.

Обращаюсь к Президенту Украины. Пока вы, как Верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего неутомимого окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. Я хочу, чтобы и киевляне понимали, что происходит. Сегодня происходит попытка разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление столицы. Назначение начальника КГВА нарушает указ Президента "О военных администрациях от 24 февраля 2022 года" 

- заявил Кличко.

Он отметил, что замена без явных причин боевых генералов на начальника, который не имеет военного образования и опыта, вызывает сомнения относительно его способности выполнять задачи в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка.

Также, по его словам, КГВА не рассматривает важные документы, среди которых восстановление домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры и другие.

Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. В то же время, он пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация - временный орган, который должен заниматься обороной и безопасностью, а не узурпацией власти 

- добавил Кличко.

Ткаченко заявил, что считает обвинения Кличко "пустыми" и рассказал, что вчера имел с ним разговор о том, что надо сделать, и какие приоритеты военной администрации.

Поэтому военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия. Будем решать проблемы города и помогать киевлянам. Сегодня вместе с киевлянами обсудили вопрос работы коммунального транспорта во время тревог. Здесь ищем комплексное решение вместе с военными. Конечно безопасность киевлян - на первом месте. Также вводим рабочую группу прозрачности и подотчетности, несмотря на сопротивление городских властей 

- заявил Ткаченко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Новым руководителем Киевской МВА назначен Тимур Ткаченко.

Павел Башинский

Павел Башинский

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