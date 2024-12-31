Зеленський під Новий рік змінив керівника Київської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Новим керівником Київської МВА призначено Тимура Ткаченка, передає УНН.

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" звільнити генерал-полковника Попка Сергія Миколайовича з посади начальника Київської міської військової адміністрації", - зазначено в указі №897/2024.

Разом з тим, Президент вже призначив нового очільника Київської МВА - Тимура Ткаченка.

"... призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації", - йдеться в указі №898/2024.

Зеленський звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА