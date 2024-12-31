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Зеленский под Новый год сменил руководителя Киевской военной администрации

Зеленский под Новый год сменил руководителя Киевской военной администрации

Киев  •  УНН

 • 916 просмотра

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Президент Украины уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Новым руководителем назначен Тимур Ткаченко.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Новым руководителем Киевской МВА назначен Тимур Ткаченко, передает УНН.

"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" уволить генерал-полковника Попко Сергея Николаевича с должности начальника Киевской городской военной администрации", - указано в указе №897/2024.

Вместе с тем, Президент уже назначил нового руководителя Киевской ГВА - Тимура Ткаченко.

"... назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации", - говорится в указе №898/2024.

Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА30 дек. 2024, 18:25 • 45540 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаКиев