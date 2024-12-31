Зеленский под Новый год сменил руководителя Киевской военной администрации
Киев • УНН
Президент Украины уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Новым руководителем назначен Тимур Ткаченко.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Новым руководителем Киевской МВА назначен Тимур Ткаченко, передает УНН.
"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" уволить генерал-полковника Попко Сергея Николаевича с должности начальника Киевской городской военной администрации", - указано в указе №897/2024.
Вместе с тем, Президент уже назначил нового руководителя Киевской ГВА - Тимура Ткаченко.
"... назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации", - говорится в указе №898/2024.
Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА30 дек. 2024, 18:25 • 45540 просмотров