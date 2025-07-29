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Столичну станцію метро "Либідська" закрили через забутий насос для велосипеда: у поліції показали фото

Київ • УНН

 • 850 перегляди

Станцію метро "Либідська" в Києві закривали через підозрілий предмет, який виявився портативним велосипедним насосом. Рух поїздів відновлено, метро працює у звичайному режимі.

Столичну станцію метро "Либідська" закрили через забутий насос для велосипеда: у поліції показали фото

Підозрілим предметом, який став причиною закриття столичної станції метро "Либідська", вияивився портативний насос для велосипеду, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Сьогодні, близько 15:30 до чергового по станції метро звернулись громадяни, які повідомили про виявлення підозрілої знахідки на лавочці. Правоохоронці обмежили доступ пасажирів та в подальшому з міркувань безпеки станцію було зачинено.

На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічної служби, які перевірили невідомий предмет – ним виявився портативний насос для велосипеду, ймовірно залишений одним із пасажирів підземки. Наразі рух поїздів відновлено, метро працює в звичайному режимі - йдеться у повідомленні.

Підозрілий предмет перевірили, метро "Либідська" відновила роботу - КМДА29.07.25, 17:09 • 1168 переглядiв

Додамо

У поліції в черговий раз наголосили містянам бути пильними та одразу повідомляти до поліції за номером 102, у разі виявлення будь-яких підозрілих або невідомих предметів, які можуть становити небезпеку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
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