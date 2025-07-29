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Столичную станцию метро "Лыбедская" закрыли из-за забытого насоса для велосипеда: в полиции показали фото

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Станцию метро "Лыбедская" в Киеве закрывали из-за подозрительного предмета, который оказался портативным велосипедным насосом. Движение поездов возобновлено, метро работает в обычном режиме.

Столичную станцию метро "Лыбедская" закрыли из-за забытого насоса для велосипеда: в полиции показали фото

Подозрительным предметом, который стал причиной закрытия столичной станции метро "Лыбедская", оказался портативный насос для велосипеда, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Сегодня, около 15:30 к дежурному по станции метро обратились граждане, которые сообщили об обнаружении подозрительной находки на лавочке. Правоохранители ограничили доступ пассажиров и в дальнейшем из соображений безопасности станция была закрыта.

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы, которые проверили неизвестный предмет – им оказался портативный насос для велосипеда, вероятно оставленный одним из пассажиров подземки. Сейчас движение поездов возобновлено, метро работает в обычном режиме - говорится в сообщении.

Подозрительный предмет проверили, метро "Лыбедская" возобновила работу - КГГА29.07.25, 17:09 • 962 просмотра

Добавим

В полиции в очередной раз подчеркнули горожанам быть бдительными и сразу сообщать в полицию по номеру 102, в случае обнаружения любых подозрительных или неизвестных предметов, которые могут представлять опасность.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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