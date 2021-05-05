Столиця наздогнала усю Київську область за кількістю ДТП на великодніх вихідних

Цитата:

“Патрульні Києва за вихідні (з 1 по 4 травня — ред.) оформили 147 ДТП без травмованих і заявлено 12 ДТП з травмованими”, — сказали у пресслужбі.

Доповнення

У Київській області за минулі вихідні, 1-4 травня, сталося 166 дорожньо-транспортних пригод, четверо людей загинуло.

Додамо, протягом великодніх вихідних у Києві в ДТП загинули двоє осіб.

Вночі 1 травня в Києві сталася ДТП, де загинула 18-річна дівчина, а водій і ще одна 19-річна пасажирка були госпіталізовані. Як установлено слідством, водій був п’яний і, намагаючись втікти від поліції, вилетів з проїжджої частини і врізався в опору світлофора. Згодом його відправили під арешт без можливості внесення застави.