Столица догнала всю Киевскую область по количеству ДТП на пасхальных выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве за пасхальные выходные произошло 159 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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"Патрульные Киева за выходные (с 1 по 4 мая - ред.) оформили 147 ДТП без травмированных и заявлено 12 ДТП с травмированными", - сказали в пресс-службе.
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В Киевской области за минувшие выходные, 1-4 мая, произошло 166 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека погибли.
Добавим, в течение пасхальных выходных в Киеве в ДТП погибли два человека.
Ночью 1 мая в Киеве произошло ДТП, где погибла 18-летняя девушка, а водитель и еще одна 19-летняя пассажирка были госпитализированы. Как установлено следствием, водитель был пьян и, пытаясь скриться от полиции, вылетел с проезжей части и врезался в опору светофора. Впоследствии его отправили под арест без возможности внесения залога.