Смертельна ДТП в Києві: в МВС не перевірятимуть зв'язок водія з колишнім міністром

Вночі 1 травня в Київ відбулося ДТП, в якому загинула 18-річна дівчина, водій і ще одна 19-річна пасажирка - госпіталізовані. За попередньою інформацією водій був п'яний і намагаючись втікти від поліції, після вимоги зупинитися, вилетів з проїжджої частини і врізався в опору світлофора.

У ЗМІ з'явилася інформація, що водій вже не перший раз сідав за кермо в нетверезому стані, а також про зв'язок його з колишнім главою МВС Миколою Білоконем, родичем якого, він нібито є.

"Я не знаю і не збираюся перевіряти, чи є Павло Б. родичем колишнього Міністра МВС Миколи Білоконя.

Він повинен отримати те, що заслужив - тривалий термін позбавлення волі за позбавлення життя іншої людини", - написав Геращенко.

Він підтвердив той факт, що водій вже не перший раз був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Однак, через норми про необхідність судового розгляду справ про нетверезе водінні протягом трьох місяців, йому вдалося уникнути покарання так як суддя не знайшов часу провести засідання. Тепер же термін розгляду збільшений до 12 місяців.

Водій вже затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчим управлінням поліції Києва відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру і підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.