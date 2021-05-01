Довелось вирізати тіло з розбитого авто: через п’яного водія в ДТП загинула 18-річна дівчина

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"Попередньо встановлено, що 25-річний водій автомобіля "Infinity G25", рухаючись бульваром Л. Українки, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини після чого здійснив наїзд на дерево і опору світлофора. Внаслідок ДТП на місці події загинула 18-річна пасажирка іномарки, а водій та ще одна пасажирка 2002 року народження отримали тілесні ушкодження. Потерпілих доставлено до лікарняного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Перевіркою встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Зараз водій знаходиться у лікарняному закладі під охороною поліції.

За допомогою електрогідравлічного обладнання та шанцевого інструменту працівники ДСНС звільнили з понівеченого автомобіля водія і пасажирку. Також, за допомогою шанцевого інструменту автомобіль був відключений від акумуляторної батареї.

Керманича затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим управлінням поліції Києва відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику уже повідомлено про підозру та підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Додамо

В Івано-Франківській області сталося зіткнення легкового автомобіля та пасажирського автобуса. У ДТП загинули водій та пасажир легковика, ще шість пасажирів автобуса постраждали.