Пришлось вырезать тело из разбитого авто: из-за пьяного водителя в ДТП погибла 18-летняя девушка

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня ночью на бульваре Леси Украинский в Печерском районе столицы, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла молодая девушка, еще двое пассажиров оказались зажатыми в автомобиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой Национальную полицию и главное управление ГСЧС в Киеве.

Цитата

"Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля "Infinity G25", двигаясь по бульвару Л. Украинки, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части после чего совершил наезд на дерево и опору светофора. В результате ДТП на месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка иномарки, а водитель и еще одна пассажирка 2002 года рождения получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больничное учреждение для оказания помощи в условиях стационара", - говорится в сообщении.

Детали

Проверкой установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас водитель находится в лечебном учреждении под охраной полиции.

С помощью электрогидравлического оборудования и шанцевого инструмента работники ГСЧС освободили из искореженного автомобиля водителя и пассажирку. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным управлением полиции Киева открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении и подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

Добавим

В Ивано-Франковской области произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, еще шесть пассажиров автобуса пострадали.

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