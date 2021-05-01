Смертельное ДТП в Киеве: в МВД не будут проверять связь водителя с бывшим министром

КИЕВ. 1 мая. УНН. Полиция не будет проверять вероятную связь виновника сегодняшнего ДТП в Киеве, приведшего к гибели 18-летний девушки, с бывшим главой Министерства внутренних дел, о которой заявили СМИ. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что наказания виновного это не имеет значения, пишет УНН со ссылкой на заявление Геращенко, которое он опубликован на своей странице в Facebook.