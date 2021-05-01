Смертельное ДТП в Киеве: в МВД не будут проверять связь водителя с бывшим министром
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Полиция не будет проверять вероятную связь виновника сегодняшнего ДТП в Киеве, приведшего к гибели 18-летний девушки, с бывшим главой Министерства внутренних дел, о которой заявили СМИ. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что наказания виновного это не имеет значения, пишет УНН со ссылкой на заявление Геращенко, которое он опубликован на своей странице в Facebook.
Ночью 1 мая в Киев произошло ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка, водитель и еще одна 19-летняя пассажирка — госпитализированы. По предварительной информации водитель был пьян и пытаясь уйти от полиции, после требования остановиться, вылетел с проезжей части и врезался в опору светофора.
В СМИ появилась информация, что водитель уже не первый раз садился за руль в нетрезвом состоянии, а также о связи его с бывшим главой МВД Николаем Белоконем, родственником которого, он якобы является.
“Я не знаю и не собираюсь проверять, является ли Павел Б. родственником бывшего Министра МВД Николая Белоконя.
Он должен получить то, что заслужил — длительный срок лишения свободы за лишение жизни другого человека”, — написал Геращенко.
Он подтвердил тот факт, что водитель уже не первый раз был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако, из-за нормы о необходимости судебного рассмотрения дел о нетрезвом вождении в течение трех месяцев, ему удалось избежать наказания так как судья не нашел времени провести заседание. Теперь же срок рассмотрения увеличен до 12 месяцев.
Водитель уже задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным управлением полиции Киева открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику уже сообщено о подозрении и подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.