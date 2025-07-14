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Stolitsa Group добудовує п’ять будинків у ЖК H2O. Усі дозволи чинні – Едуард Соколовський

Київ • УНН

 • 3774 перегляди

Будівництво ЖК H2O на Лівому березі Києва триває, п'ять будинків наближаються до завершення. Перші два будинки планують ввести в експлуатацію у першому кварталі 2026 року, незважаючи на судові розгляди щодо дозволів.

Stolitsa Group добудовує п’ять будинків у ЖК H2O. Усі дозволи чинні – Едуард Соколовський

Будівництво житлового комплексу H2O на Лівому березі столиці триває активними темпами. Зараз на об’єкті одночасно зводиться п’ять будинків, і роботи вже підходять до завершення. Про це розповів генеральний директор Stolitsa Group Едуард Соколовський в інтерв’ю NV. Повний текст — за посиланням, передає УНН.

Керівник компанії зазначив, що на всі роботи є чинні дозволи. Хоча суд першої інстанції скасував один із них, він ще не набрав законної сили. Поки триває розгляд апеляції, дозвіл залишається дійсним. Соколовський підкреслив, що компанія впевнена у своїй правовій позиції та діє в рамках чинного законодавства.

"За українським законодавством, рішення суду першої інстанції не набирає чинності автоматично. Воно набуває сили лише після розгляду апеляції, якщо її не буде задоволено. Тому сьогодні ми діємо цілком законно: дозвіл чинний, і ми маємо повне право виконувати роботи", — заявив гендиректор компанії.

Перші два будинки планують ввести в експлуатацію вже у першому кварталі 2026 року. Наразі активно ведуться фасадні, інженерні та внутрішні роботи, облаштовуються під’їзди, мережі та комунікації.

Міська влада також бере участь у покращенні інфраструктури — зокрема, планується продовження проспекту Григоренка для кращої транспортної доступності району.

Квартири в ЖК H2O почали продавати у січні 2025 року. Соколовський повідомив, що 10% від продажів направляється на добудову проблемних житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" банку "Аркада".

Завершення робіт також підтримується інвесторськими кооперативами та фондом фінансування будівництва "Гарант Капітал", який отримав частину активів збанкрутілого банку.

"Минулого тижня ми ввели в експлуатацію будинки № 14, № 15 і № 18 у ЖК "Еврика". Люди роками там жили без права власності. Тепер усе оформлено офіційно. Найближчим часом завершуємо ще два об’єкти в цьому ЖК і ще три обʼєкти — в ЖК "Патріотика". І що важливо — все це зроблено без залучення коштів державного та місцевого бюджетів. Ми чітко розуміємо, що державні ресурси нині мають іти насамперед на оборону", — додав Едуард Соколовський.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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