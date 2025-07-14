Stolitsa Group достраивает пять домов в ЖК H2O. Все разрешения действительны – Эдуард Соколовский

Строительство жилого комплекса H2O на Левом берегу столицы идет активными темпами. Сейчас на объекте одновременно возводится пять домов, и работы уже подходят к завершению. Об этом рассказал генеральный директор Stolitsa Group Эдуард Соколовский в интервью NV. Полный текст — по ссылке, передает УНН.

Руководитель компании отметил, что на все работы есть действующие разрешения. Хотя суд первой инстанции отменил одно из них, оно еще не вступило в законную силу. Пока идет рассмотрение апелляции, разрешение остается действительным. Соколовский подчеркнул, что компания уверена в своей правовой позиции и действует в рамках действующего законодательства.

"По украинскому законодательству, решение суда первой инстанции не вступает в силу автоматически. Оно вступает в силу только после рассмотрения апелляции, если она не будет удовлетворена. Поэтому сегодня мы действуем вполне законно: разрешение действующее, и мы имеем полное право выполнять работы", — заявил гендиректор компании.

Первые два дома планируют ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2026 года. Сейчас активно ведутся фасадные, инженерные и внутренние работы, обустраиваются подъезды, сети и коммуникации.

Городские власти также участвуют в улучшении инфраструктуры — в частности, планируется продление проспекта Григоренко для лучшей транспортной доступности района.

Квартиры в ЖК H2O начали продавать в январе 2025 года. Соколовский сообщил, что 10% от продаж направляется на достройку проблемных жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" банка "Аркада".

Завершение работ также поддерживается инвесторскими кооперативами и фондом финансирования строительства "Гарант Капитал", который получил часть активов обанкротившегося банка.

"На прошлой неделе мы ввели в эксплуатацию дома № 14, № 15 и № 18 в ЖК "Эврика". Люди годами там жили без права собственности. Теперь все оформлено официально. В ближайшее время завершаем еще два объекта в этом ЖК и еще три объекта — в ЖК "Патриотика". И что важно — все это сделано без привлечения средств государственного и местного бюджетов. Мы четко понимаем, что государственные ресурсы сейчас должны идти прежде всего на оборону", — добавил Эдуард Соколовский.