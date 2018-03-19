Столичній громаді повернено кінотеатр "Тампере"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Київською прокуратурою забезпечено виконання рішення суду про повернення столичній громаді цілісного майнового комплексу "Кінотеатр "Тампере", розташований на вулиці Героїв Севастополя. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.
"Наприкінці 2013 року право власності на комплекс кінотеатру загальною площею понад 2000 м кв. було зареєстровано за приватним товариством в обхід встановленої законодавством приватизаційної процедури для об’єктів культури. Крім того, було встановлено, що Київська міська рада взагалі не приймала жодного рішення про відчуження вказаного цілісного майнового комплексу "Кінотеатр "Тампере", - йдеться у повідомленні.
Враховуючи виявлені порушення, місцева прокуратура заявила позов про визнання недійсним свідоцтва про право власності комерційної структури на вказаний об’єкт нерухомості та визнання права власності за територіальною громадою міста Києва, який 22 лютого 2018 року судом апеляційної інстанції задоволено у повному обсязі.
Як повідомляв УНН, прокуратура через суд домоглася повернення в державну власність майна санаторію "Затока" площею 2,5 тис. метрів квадратних.