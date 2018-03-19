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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16896 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21832 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67349 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76233 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102112 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109229 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116583 просмотра

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Столичной общине возвращен кинотеатр "Тампере"

Столичной общине возвращен кинотеатр "Тампере"

Киев  •  УНН

 • 8091 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевской прокуратурой обеспечено выполнение решения суда о возвращении столичной общине целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере", расположенного на улице Героев Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.

"В конце 2013 году право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2000 кв. м было зарегистрировано за частным обществом в обход установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры. Кроме того, было установлено, что Киевский городской совет вообще не принимал никакого решения об отчуждении указанного целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере", - говорится в сообщении.

Учитывая выявленные нарушения, местная прокуратура заявила иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости и признание права собственности за территориальной общиной города Киева, котоое 22 февраля 2018 года судом апелляционной инстанции удовлетворено в полном объеме.

Как сообщал УНН, прокуратура через суд добилась возвращения в государственную собственность имущества санатория "Затока" площадью 2,5 тыс. квадратных метров.

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Киев

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