Столичной общине возвращен кинотеатр "Тампере"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевской прокуратурой обеспечено выполнение решения суда о возвращении столичной общине целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере", расположенного на улице Героев Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.
"В конце 2013 году право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2000 кв. м было зарегистрировано за частным обществом в обход установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры. Кроме того, было установлено, что Киевский городской совет вообще не принимал никакого решения об отчуждении указанного целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере", - говорится в сообщении.
Учитывая выявленные нарушения, местная прокуратура заявила иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости и признание права собственности за территориальной общиной города Киева, котоое 22 февраля 2018 года судом апелляционной инстанции удовлетворено в полном объеме.
Как сообщал УНН, прокуратура через суд добилась возвращения в государственную собственность имущества санатория "Затока" площадью 2,5 тыс. квадратных метров.