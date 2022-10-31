Столичні ЦНАПи відзавтра скасовують можливість запису на конкретну годину прийому

Деталі

Повідомляється, що заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово.

У разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем/реєстрів.

Також зазначається, що у разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня, ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою. У разі оголошення тривоги під час робочого дня – протягом 10 хвилин після відбою.

Доповнення

Як писав УНН, для економії електроенергії з 1 листопада у київському метрополітені збільшать інтервал руху поїздів.