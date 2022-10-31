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Столичні ЦНАПи відзавтра скасовують можливість запису на конкретну годину прийому

Столичні ЦНАПи відзавтра скасовують можливість запису на конкретну годину прийому

Київ • УНН

 • 286451 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З 1 листопада Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) Києва скасовують можливість запису на конкретну годину прийому. Про це інформує Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово.

У разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем/реєстрів.

Також зазначається, що у разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня, ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою. У разі оголошення тривоги під час робочого дня – протягом 10 хвилин після відбою.

Доповнення

Як писав УНН, для економії електроенергії з 1 листопада у київському метрополітені збільшать інтервал руху поїздів.

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