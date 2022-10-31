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Столичные ЦПАУ с завтрашнего дня отменяют возможность записи на конкретное время приема

Киев • УНН

 • 286448 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. С 1 ноября Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) Киева отменяют возможность записи на конкретное время приема. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что заявителей будут принимать по электронной очереди, которая будет формироваться в помещениях ЦПАУ. Все, кто имел запись, будут приняты в первую очередь.

В случае отсутствия света ЦПАУ не предоставляют услуг, связанных с работой электронных систем/реестров.

Также отмечается, что в случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня, ЦПАУ начинают работать через 30 минут после отбоя. В случае объявления тревоги во время рабочего дня – в течение 10 минут после отбоя.

Дополнение

Как писал УНН, для экономии электроэнергии с 1 ноября в киевском метрополитене увеличат интервал движения поездов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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