Стеження за європейськими політиками з боку США і Данії: Франція назвала обвинувачення "надзвичайно серйозними"

Цитата:

"Це надзвичайно серйозно, ми повинні перевірити, чи не допускали наші партнери з ЄС, датчани, помилок у своїй співпраці з американськими службами... А потім зрозуміти, з американської сторони, чи дійсно там... підслуховували, шпигували за політичними лідерами", - заявив він в ефірі France Info, не виключаючи ідеї "наслідків" у співпраці з США.

Клеман Бон при цьому сказав, що він не знає, хто ті французи, за якими могли б шпигувати подібним чином.

Контекст

У неділю низка ЗМІ в Німеччині, Данії, Швеції повідомили про те, що данські спецслужби допомагали АНБ стежити за європейськими політиками. Скандал почався ще в 2013 році, коли тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена. Відтоді історія обростала все новими подробицями — з’ясувалося, що американська розвідка протягом багатьох років стежила за тисячами цілей в Європі, прослуховувала громадян ФРН і навіть декілька разів підключалася до телефону канцлера Ангели Меркель.

У листопаді минулого року також стало відомо про факти шпигунства на шведських оборонних підприємствах з боку АНБ: моніторинг здійснювався з американської бази в Данії. Інтерес для розвідки представляли шведська SAAB і датський концерн Terma. За даними журналістів, АНБ забезпечило собі доступ до оптоволоконних кабелів і комп’ютерного центру в Амагері, що дозволило відстежувати трафік даних Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, датських політичних інститутів і “шведських військових”. За деякими даними, одним з об’єктів шпигунства була програма шведського багатоцільового винищувача 4-го покоління “Гріпен”.