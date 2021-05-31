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Слежение за европейскими политиками со стороны США и Дании: Франция назвала обвинения "чрезвычайно серьезными"

Киев • УНН

 • 19850 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Шпионаж по европейским политиками со стороны американских служб при поддержке Дании был бы "чрезвычайно серьезной" вещью, если это будет доказано. Об этом в понедельник заявил госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Слежение за европейскими политиками со стороны США и Дании: Франция назвала обвинения "чрезвычайно серьезными"

Цитата:

"Это чрезвычайно серьезно, мы должны проверить, не допускали ли наши партнеры из ЕС, датчане, ошибок в своем сотрудничестве с американскими службами... А потом понять, с американской стороны, действительно ли там... подслушивали, шпионили за политическими лидерами", - заявил он в эфире France Info, не исключая идеи "последствий" в сотрудничестве с США.

Клеман Бон при этом сказал, что он не знает, кто те французы, за которыми могли бы шпионить подобным образом.

Контекст

В воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями — выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

В ноябре прошлого года также стало известно о фактах шпионажа на шведских оборонных предприятиях со стороны АНБ: мониторинг осуществлялся с американской базы в Дании. Интерес для разведки представляли шведская SAAB и датский концерн Terma. По данным журналистов, АНБ обеспечило себе доступ к оптоволоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафик данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, датских политических институтов и “шведских военных”. По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя 4-го поколения “Грипен”.

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