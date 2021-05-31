Данія допомагала США шпигувати за Меркель і іншими європейськими політиками - ЗМІ

Деталі

Дані є результатом внутрішнього розслідування, проведеного в 2015 році Службою військової розвідки Данії щодо ролі АНБ. Згідно з розслідуванням, в 2012 і 2014 рік АНБ використовувало датські інформаційні кабелі, щоб шпигувати за високопоставленими чиновниками в Швеції, Норвегії, Франції і Німеччини, включаючи колишнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і колишнього лідера німецької опозиції Пера Штайнбрюка.

Данія, близький союзник Сполучених Штатів, має декілька ключових станцій посадки підводних інтернет-кабелів, що йдуть в Швецію, Норвегію, Німеччину, Нідерланди і Велику Британію.

Внутрішнє розслідування розвідкою Данії було розпочато в 2014 році після побоювань з приводу витоків Едварда Сноудена в попередньому році, що розкривають роботу АНБ.

Що було раніше

У 2013 році Едвард Сноуден також заявив, що Швейцарія була в списку держав, з якими у Агентства національної безпеки США є “сфокусоване співробітництво”.