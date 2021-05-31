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Данія допомагала США шпигувати за Меркель і іншими європейськими політиками - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Агентство національної безпеки США (АНБ) використовувало партнерські відносини з відділом зовнішньої розвідки Данії для стеження за високопоставленими чиновниками сусідніх країн, включаючи канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Про це повідомляє Danmarks Radio, посилаючись на дев’ять джерел, передає УНН.

Данія допомагала США шпигувати за Меркель і іншими європейськими політиками - ЗМІ

Деталі

Дані є результатом внутрішнього розслідування, проведеного в 2015 році Службою військової розвідки Данії щодо ролі АНБ. Згідно з розслідуванням, в 2012 і 2014 рік АНБ використовувало датські інформаційні кабелі, щоб шпигувати за високопоставленими чиновниками в Швеції, Норвегії, Франції і Німеччини, включаючи колишнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і колишнього лідера німецької опозиції Пера Штайнбрюка.

Данія, близький союзник Сполучених Штатів, має декілька ключових станцій посадки підводних інтернет-кабелів, що йдуть в Швецію, Норвегію, Німеччину, Нідерланди і Велику Британію.

Внутрішнє розслідування розвідкою Данії було розпочато в 2014 році після побоювань з приводу витоків Едварда Сноудена в попередньому році, що розкривають роботу АНБ.

Що було раніше

У 2013 році Едвард Сноуден також заявив, що Швейцарія була в списку держав, з якими у Агентства національної безпеки США є “сфокусоване співробітництво”.

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