Дания помагала США шпионить за Меркель и другими европейскими политиками - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало партнерские отношения с отделом внешней разведки Дании для слежки за высокопоставленными чиновниками соседних стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщает Danmarks Radio, ссылаясь на девять источников, передает УНН.
Детали
Данные являются результатом внутреннего расследования, проведенного в 2015 году Службой военной разведки Дании относительно роли АНБ. Согласно расследованию, в 2012 и 2014 год АНБ использовало датские информационные кабели, чтобы шпионить за высокопоставленными чиновниками в Швеции, Норвегии, Франции и Германии, включая бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего лидера немецкой оппозиции Пера Штайнбрюка.
Дания, близкий союзник Соединенных Штатов, имеет несколько ключевых станций посадки подводных интернет-кабелей, идущих в Швецию, Норвегию, Германию, Нидерланды и Великобританию.
Внутреннее расследование разведкой Дании было начато в 2014 году после опасений по поводу утечек Эдварда Сноудена в предыдущем году, раскрывающих работу АНБ.
Что было ранее
В 2013 году Эдвард Сноуден также заявил, что Швейцария была в списке государств, с которыми у Агентства национальной безопасности США есть “сфокусированное сотрудничество”.